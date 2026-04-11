"Шамахы" примет "Карабах" в матче 27-го тура Премьер-лиги

Футбольная команда "Шамахы" примет "Карабах" в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится сегодня и начнется в 15:30. Главным арбитром назначен Ингилаб Мамедов.

Отметим, что перед игрой "Шамахы" с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, тогда как "Карабах", набрав 55 очков, идет вторым.

Мисли Премьер-лига

Четвертый круг, 27-й тур

11 апреля

15:30. "Шамахы" - "Карабах"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Вугар Гасанов

VAR: Камал Умудлу

AVAR: Вусал Мамедов

Инспектор судей: Анар Салманов

Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев

Стадион города Шамахы

Отметим, что тур завершится 12 апреля.