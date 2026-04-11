"Шамахы" примет "Карабах" в матче 27-го тура Премьер-лиги

Футбольная команда "Шамахы" примет "Карабах" в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится сегодня и начнется в 15:30. Главным арбитром назначен Ингилаб Мамедов.
Отметим, что перед игрой "Шамахы" с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги Азербайджана, тогда как "Карабах", набрав 55 очков, идет вторым.
Мисли Премьер-лига
Четвертый круг, 27-й тур
11 апреля
15:30. "Шамахы" - "Карабах"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Вугар Гасанов
VAR: Камал Умудлу
AVAR: Вусал Мамедов
Инспектор судей: Анар Салманов
Представитель АФФА: Эльданиз Мусаев
Стадион города Шамахы
Отметим, что тур завершится 12 апреля.