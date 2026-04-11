Гурбан Гурбанов прокомментировал информацию об отъезде Зубира в Катар

11 Апреля 2026 19:35
Гурбан Гурбанов прокомментировал информацию об отъезде Зубира в Катар

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов высказался о матче 27-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана против "Шамахы" (0:0), передает İdman.Biz.

"Благодарю футболистов и болельщиков. Команда сражалась до конца, однако победить не удалось. Такое случается. Желаю удачи Айхану Аббасову и его команде.

Отставание от лидера чемпионата было значительным. Теперь сосредоточимся на подготовке к следующим играм и будем бороться до последнего. Ставка на Кубок? Нет, в чемпионате тоже впереди интересные матчи — с "Сабахом" и "Нефтчи".

Зубир уезжает в Катар? У меня нет такой информации. Сейчас уже поздно что-либо менять после поступивших предложений нашим игрокам. Но, безусловно, они повлияли на футболистов. Каждый из них провел хороший сезон, и 70–80% получили предложения. Мы понимаем, что это часть футбола. Легионеров в команде много, и предложений у них было больше, чем у местных игроков", — заявил Гурбанов.

Новости по теме

Мисли Премьер-лиги: "Нефтчи" принимает "Араз-Нахчыван" - ПРЯМОЙ ЭФИР
20:02
Чемпионат Азербайджана

Мисли Премьер-лиги: "Нефтчи" принимает "Араз-Нахчыван" - ПРЯМОЙ ЭФИР

Команды соседствуют в турнирной таблице

Мисли премьер-лига: "Сабах" и "Зиря" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
19:58
Чемпионат Азербайджана

Мисли премьер-лига: "Сабах" и "Зиря" разошлись миром - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Туралом Гурбановым
"Шамахы" и "Карабах" не выявили победителя
17:26
Чемпионат Азербайджана

"Шамахы" и "Карабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО

Встреча завершилась безголевой ничьей

30-е дерби: "Сабах" и "Зиря" сыграют в юбилейном матче
15:30
Чемпионат Азербайджана

30-е дерби: "Сабах" и "Зиря" сыграют в юбилейном матче

Команды встречаются в 27-м туре Премьер-лиги на Bank Respublika Arena
"Сабах" опубликовал "пернатый" анонс встречи с "Зиря"
14:50
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" опубликовал "пернатый" анонс встречи с "Зиря" - ВИДЕО

Клуб намекнул на бесполезность стратегии в поединке
Рауф Рустамли: "Нам была крайне нужна эта победа"
14:13
Чемпионат Азербайджана

Рауф Рустамли: "Нам была крайне нужна эта победа"

Автор хет-трика принес "Карван-Евлаху" первую победу за 25 матчей

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по спортивной гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку
9 Апреля 11:56
Мировой футбол

Симеоне прервал проклятие "Камп Ноу" и сразу убежал в раздевалку - ВИДЕО

Первая победа за 18 попыток совпала с успехом в четвертьфинале Лиги чемпионов