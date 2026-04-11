Гурбан Гурбанов прокомментировал информацию об отъезде Зубира в Катар

Главный тренер агдамского "Карабаха" Гурбан Гурбанов высказался о матче 27-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана против "Шамахы" (0:0), передает İdman.Biz.

"Благодарю футболистов и болельщиков. Команда сражалась до конца, однако победить не удалось. Такое случается. Желаю удачи Айхану Аббасову и его команде.

Отставание от лидера чемпионата было значительным. Теперь сосредоточимся на подготовке к следующим играм и будем бороться до последнего. Ставка на Кубок? Нет, в чемпионате тоже впереди интересные матчи — с "Сабахом" и "Нефтчи".

Зубир уезжает в Катар? У меня нет такой информации. Сейчас уже поздно что-либо менять после поступивших предложений нашим игрокам. Но, безусловно, они повлияли на футболистов. Каждый из них провел хороший сезон, и 70–80% получили предложения. Мы понимаем, что это часть футбола. Легионеров в команде много, и предложений у них было больше, чем у местных игроков", — заявил Гурбанов.