Айхан Аббасов - о возможном уходе из "Шамахы": "Я не в курсе, с кем руководство ведет переговоры"

11 Апреля 2026 23:24
Айхан Аббасов - о возможном уходе из "Шамахы": "Я не в курсе, с кем руководство ведет переговоры"

Главный тренер "Шамахы" Айхан Аббасов прокомментировал матч 27-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана против "Карабаха" (0:0), передает İdman.Biz.

"Благодарю болельщиков за поддержку. "Карабах" подходит к каждой игре как к финалу. В предыдущем матче мы сильно устали, однако сегодня футболисты сражались до конца и сумели справиться с давлением соперника. Для нас важно каждое набранное очко. В составе много молодых игроков, и они заметно прогрессируют. Сегодня мы выбрали иную тактику, учитывая, что играли против "Карабаха".

Рикардо Фернандеш — лучший вратарь чемпионата и ключевой игрок для нас. В следующем матче он пропустит игру из-за карточек, но я этому даже рад, поскольку шанс получит Абдулла Сеидахмедов. Планирую давать возможности и другим молодым футболистам.

Что касается моего возможного ухода, я не в курсе, с кем руководство ведет переговоры. Хочется, чтобы у команды были хорошие результаты. "Шамахы" — родной для меня клуб, но ему необходимо улучшать финансовое положение. Уверен, руководство примет верное решение. Впервые в карьере я так спокойно отношусь к возможному уходу из клуба", — заявил Аббасов.

