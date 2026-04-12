Юрий Вернидуб: "Впереди все матчи будут как финал Кубка"

12 Апреля 2026 03:30
Главный тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал победу над "Араз-Нахчываном" (2:1) в матче 27-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана, передает İdman.Biz.

Говоря о причинах разной игры команды в двух таймах, специалист отметил: "В первом тайме "Нефтчи" действительно показал очень хороший футбол. У нас было как минимум 6-7 отличных моментов, но реализовать все не удалось. До 60-й минуты мы действовали качественно. Затем, на мой взгляд, сказалась психология — при счете 2:0 игроки немного расслабились. В течение этого времени мы активно прессинговали соперника и позволили создать у наших ворот лишь один опасный момент, где нас выручил вратарь. Нам нужно больше работать и улучшать физическое состояние. Я как тренер тоже обязан проводить анализ. Рад возвращению капитана — Эмин сильный человек, восстановился после тяжелой травмы. Он ключевой игрок, надеюсь, у него все будет хорошо".

Отвечая на вопрос о борьбе за еврокубковую зону, Вернидуб подчеркнул: "Я не ощущаю давления. С каждой игрой напряжение растет, и важно, чтобы футболисты это понимали и сохраняли нужный настрой. Впереди все матчи будут как финал Кубка. Нам нужно набирать очки и двигаться вперед. Такие же задачи стоят и перед нашими ближайшими соперниками — "Зиря" и "Карабахом". Эти игры во многом определят дальнейший расклад. Мы с уважением относимся к каждому сопернику, выйдем и будем играть. А как сложится — знает только Всевышний".

Комментируя отсутствие Абубакара в стартовом составе, тренер сказал: "Иногда я с улыбкой читаю прессу, потому что там появляются вещи, о которых я даже не говорил. Абубакар — командный игрок, он футболист "Нефтчи". У него была травма, три недели он не тренировался. Невозможно набрать форму за пять дней. То же касается Самбу — он только начал индивидуальные тренировки и, вероятно, вернется через 2-3 недели. Возможно, его можно будет задействовать во втором матче с "Карабахом", но это под вопросом. Я рассчитываю на всех. У меня большие надежды и на Штогрина, однако он отравился и даже не попал в заявку".

Также Вернидуб прокомментировал информацию о возможном назначении в сборную Украины: "В последние месяцы я не общался с украинскими журналистами, и все, что пишут, ко мне не имеет отношения. О сборной говорят давно, но мне никто не звонил. В списках фигурируют 8-10 кандидатов, возможно, туда просто включили и мое имя. Если бы было что-то серьезное, со мной бы связались. Сейчас моя единственная цель — "Нефтчи". Я сосредоточен на выполнении задач команды. Получится или нет — покажет время. Я взял на себя эту ответственность и намерен идти до конца. Вы видите, какой путь мы уже прошли. Благодарен футболистам за их работу и профессионализм, а также руководству клуба за поддержку. Когда команда и руководство едины — это большая сила".

