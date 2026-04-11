11 Апреля 2026
RU

27-й тур Премьер-лиги Азербайджана: "Сабах" примет "Зиря"

Чемпионат Азербайджана
Новости
11 Апреля 2026 09:27
Футбольная команда "Сабах" примет "Зиря" в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится сегодня на "Банк Республика Арена" и начнется в 18:00.

Отметим, что перед игрой "Сабах" с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана, тогда как "Зиря", набрав 43 очка, занимает четвертое место.

Мисли Премьер-лига
Четвертый круг, 27-й тур
11 апреля

18:00. "Сабах" - "Зиря"

Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Эльвин Байрамов
VAR: Раван Гамзазаде
AVAR: Теймур Теймуров
Инспектор судей: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Банк Республика Арена"

Отметим, что тур завершится 12 апреля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Абдулла Зубир покинет "Карабах" в конце сезона
10:16
Чемпионат Азербайджана

Абдулла Зубир покинет "Карабах" в конце сезона

Французский вингер продолжит карьеру в чемпионате Катара
"Нефтчи" сыграет с "Араз-Нахчываном" в заключительном матче дня
09:56
Чемпионат Азербайджана

"Нефтчи" сыграет с "Араз-Нахчываном" в заключительном матче дня

Команды соседствуют в турнирной таблице

"Шамахы" примет "Карабах" в матче 27-го тура Премьер-лиги
09:06
Чемпионат Азербайджана

"Шамахы" примет "Карабах" в матче 27-го тура Премьер-лиги

Главным арбитром назначен Ингилаб Мамедов
"Карван-Евлах" разгромил "Кяпаз"
10 Апреля 17:34
Чемпионат Азербайджана

"Карван-Евлах" разгромил "Кяпаз" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Рауф Рустамли оформил хет-трик

Хавбек "Туран Товуза": "Мы каждый день готовимся побеждать"
10 Апреля 13:59
Чемпионат Азербайджана

Хавбек "Туран Товуза": "Мы каждый день готовимся побеждать"

Роберто Олабе оценил форму команды и настрой

Игрок "Араз-Нахчывана": "Все решит матч с "Нефтчи"
10 Апреля 11:50
Чемпионат Азербайджана

Игрок "Араз-Нахчывана": "Все решит матч с "Нефтчи"

Фелипе Сантос оценил шансы на еврокубки и свое будущее

Самое читаемое

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
10 Апреля 01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике
10 Апреля 17:12
Гимнастика

В Сумгайыте пройдет чемпионат Азербайджана по гимнастике

Соревнования охватят мужские и женские дисциплины

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"