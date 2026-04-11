27-й тур Премьер-лиги Азербайджана: "Сабах" примет "Зиря"

Футбольная команда "Сабах" примет "Зиря" в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится сегодня на "Банк Республика Арена" и начнется в 18:00.
Отметим, что перед игрой "Сабах" с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана, тогда как "Зиря", набрав 43 очка, занимает четвертое место.
Мисли Премьер-лига
Четвертый круг, 27-й тур
11 апреля
18:00. "Сабах" - "Зиря"
Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Эльвин Байрамов
VAR: Раван Гамзазаде
AVAR: Теймур Теймуров
Инспектор судей: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов
"Банк Республика Арена"
Отметим, что тур завершится 12 апреля.