27-й тур Премьер-лиги Азербайджана: "Сабах" примет "Зиря"

Футбольная команда "Сабах" примет "Зиря" в матче 27-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится сегодня на "Банк Республика Арена" и начнется в 18:00.

Отметим, что перед игрой "Сабах" с 65 очками возглавляет турнирную таблицу Премьер-лиги Азербайджана, тогда как "Зиря", набрав 43 очка, занимает четвертое место.

Мисли Премьер-лига

Четвертый круг, 27-й тур

11 апреля

18:00. "Сабах" - "Зиря"

Судьи: Турал Гурбанов, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Эльвин Байрамов

VAR: Раван Гамзазаде

AVAR: Теймур Теймуров

Инспектор судей: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Банк Республика Арена"

Отметим, что тур завершится 12 апреля.