"Нефтчи" сыграет с "Араз-Нахчываном" в заключительном матче дня

Футбольная команда "Нефтчи" примет "Араз-Нахчыван" в заключительном матче игрового дня 27-го тура Мисли Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится сегодня на Palms Sports Arena и начнется в 20:00.

Перед игрой "Нефтчи" с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице, тогда как "Араз-Нахчыван", набрав 39 очков, идет шестым.

Мисли Премьер-лига

Четвертый круг, 27-й тур

11 апреля

20:00. "Нефтчи" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Али Алиев, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Эльчин Масиев

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Муслим Алиев

Инспектор судей: Асим Худиев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

"Palms Sports Arena"

Отметим, что тур завершится 12 апреля.