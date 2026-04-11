"Нефтчи" сыграет с "Араз-Нахчываном" в заключительном матче дня

Футбольная команда "Нефтчи" примет "Араз-Нахчыван" в заключительном матче игрового дня 27-го тура Мисли Премьер-лиги.
Как сообщает İdman.Biz, встреча состоится сегодня на Palms Sports Arena и начнется в 20:00.
Перед игрой "Нефтчи" с 40 очками занимает пятое место в турнирной таблице, тогда как "Араз-Нахчыван", набрав 39 очков, идет шестым.
Мисли Премьер-лига
Четвертый круг, 27-й тур
11 апреля
20:00. "Нефтчи" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Али Алиев, Намиг Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Эльчин Масиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Муслим Алиев
Инспектор судей: Асим Худиев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
"Palms Sports Arena"
Отметим, что тур завершится 12 апреля.