Вальдас Дамбраускас: "Не понимаю, почему мы допускаем такие простые голы"

Главный тренер бакинского "Сабаха" Вальдас Дамбраускас прокомментировал матч 27-го тура Мисли премьер-лиги Азербайджана против "Зиря" (2:2), передает İdman.Biz.

"Игра получилась очень хорошей. С первых минут мы боролись за победу, контролировали мяч и активно атаковали. Поздравляю "Зиря" — они приехали за одним очком и добились своего. Уже третий матч подряд сначала оказываемся в роли догоняющих, а затем сравниваем счет. Во втором тайме у нас были моменты, и, будь еще 3-4 минуты, могли бы вырвать победу. Но сегодня был не наш день. Нужно оставить эту игру позади и готовиться к следующим встречам.

Повлияла ли потеря "Карабаха"? Не думаю. Мы доминировали на поле, а пропущенные голы стали следствием наших собственных ошибок. Нужно провести анализ. Соперник провел две атаки и дважды забил. Не понимаю, почему мы допускаем такие простые голы. Мы не обращаем внимания на результаты других команд и не рассчитываем на чью-то помощь — концентрируемся только на своей игре", — отметил литовский специалист.