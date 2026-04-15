Опубликовано расписание драфта НБА — 2026

15 Апреля 2026 05:18
Драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2026 состоится 23-24 июня в "Барклайс-центре" (Нью-Йорк, США). Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба североамериканской организации.

Согласно официальной информации, 23 июня пройдет первый раунд драфта, а 24 июня — второй раунд.

Это будет третий случай в истории лиги, когда процедура выбора игроков растянется на два дня. Также отметим, что 10 мая пройдет лотерея драфта в Чикаго, которая определит порядок первых 14 пиков. А с 10 по 17 мая состоится драфт-комбайн (тесты и просмотры игроков — прим. ред.) в Чикаго.

По итогам регулярного сезона-2025/2026 наибольшие шансы (по 14%) на получение первого номера выбора имеют "Вашингтон Уизардс", "Индиана Пэйсерс" и "Бруклин Нетс".

