Ставка на своих: 4 клуба отказались от легионеров перед стартом сезона

Сразу четыре клуба, покинувшие Азербайджанскую баскетбольную лигу по итогам плэй-ин матчей — "Губа", "Серхедчи", "Сумгайыт" и "Лянкяран" — расстались с иностранными баскетболистами.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азертадж, контракты с легионерами не были продлены, после чего игроки покинули Азербайджан. В следующем сезоне все четыре клуба будут выступать в Первой лиге.

Отметим, что в минувшем сезоне в составе "Губы" и "Сумгайыта" выступали по четыре иностранца, в "Серхедчи" — пять, а в "Лянкяране" — два легионера.