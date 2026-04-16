Лука Дончич допущен к борьбе за звание MVP сезона-2025/2026

16 Апреля 2026 20:54
Лига и профсоюз игроков НБА удовлетворили апелляцию разыгрывающего "Лос-Анджелес Лейкерс" Луки Дончича по правилу 65 игр, сообщает İdman.Biz.

Дончич пропустил две игры в декабре из-за отъезда, связанного с рождением ребенка. В итоге словенец провел 64 матча в регулярном чемпионате, после чего в начале апреля получил травму. Благодаря решению лиги разыгрывающий сохранил право претендовать на все индивидуальные награды по итогам сезона-2025/2026, включая звание MVP и попадание в символические сборные.

В регулярном чемпионате сезона-2025/2026 Дончич набрал суммарно 2143 очка. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка.

