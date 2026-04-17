Вембаньяма стал самым молодым обладателем Magic Johnson Award со времен Дюранта

17 Апреля 2026 05:18
Вембаньяма стал самым молодым обладателем Magic Johnson Award со времен Дюранта

Центровой "Сан-Антонио Сперс" Виктор Вембаньяма стал победителем голосования за награду Magic Johnson Award по итогам сезона-2025/2026. Премия названа в честь легенды "Лейкерс" Мэджика Джонсона, сообщает İdman.Biz.

Награда вручается игроку, сочетающему выдающуюся игру на площадке с уважительным отношением к СМИ и болельщикам.

"Виктор полностью воплощает дух этой награды — как суперзвезда, которая столь же вдумчива вне площадки, сколь доминирует на ней", — заявил президент PBWA Говард Бек.

Вембаньяма стал первым игроком "Сперс", удостоенным этой награды, и самым молодым лауреатом с 2011 года, когда ее выиграл Кевин Дюрант (также в 22 года).

Новости по теме

Toyota представила робота-баскетболиста на матче в Японии - ВИДЕО
01:34
Баскетбол

Toyota представила робота-баскетболиста на матче в Японии - ВИДЕО

Во время презентации были протестированы навыки точности устройства
"Нефтчи" сравнял серию с "НТД" и перевел четвертьфинал в третий матч - ОБНОВЛЕНО
16 Апреля 21:30
Баскетбол

"Нефтчи" сравнял серию с "НТД" и перевел четвертьфинал в третий матч - ОБНОВЛЕНО

В первом матче победу одержал "НТД"

Лука Дончич допущен к борьбе за звание MVP сезона-2025/2026
16 Апреля 20:54
Баскетбол

Лука Дончич допущен к борьбе за звание MVP сезона-2025/2026

В регулярном чемпионате Дончич набрал суммарно 2143 очка
НБА побила рекорды по посещаемости и просмотрам
16 Апреля 00:08
Баскетбол

НБА побила рекорды по посещаемости и просмотрам

Лига зафиксировала резкий рост интереса к сезону-2025/2026

Сборная Азербайджана узнала соперников по Кубку мира
15 Апреля 19:55
Баскетбол

Сборная Азербайджана узнала соперников по Кубку мира - ФОТО

Турнир пройдет в начале июня в Польше

"Нефтчи" в гостях у "НТД", "Сабах" против "Нахчывана"
15 Апреля 18:27
Баскетбол

"Нефтчи" в гостях у "НТД", "Сабах" против "Нахчывана"

Определено расписание ответных матчей четвертьфинальной стадии

Самое читаемое

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"
15 Апреля 00:10
Мировой футбол

Фермин Лопес сломал нос в матче с "Атлетико"

Зрелище не для слабонервных...
Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО
15 Апреля 01:46
Мировой футбол

Маскерано объяснил, почему покинул пост главного тренера "Интер Майами" - ОБНОВЛЕНО

Под его руководством команда выиграла Кубок МЛС
"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико"
15 Апреля 11:44
Мировой футбол

"Барселона" возмущена решением VAR в матче против "Атлетико" - ВИДЕО

Арбитры зафиксировали офсайд, проигнорировав предшествующее попадание мяча в руку Клемана Лангле
Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны"
15 Апреля 10:59
Мировой футбол

Ламин Ямал утешил партнеров и тренерский штаб после вылета "Барселоны" - ВИДЕО

Поступок вингера после завершения участия в Лиге чемпионов восхитил соцсети