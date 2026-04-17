Toyota представила робота-баскетболиста на матче в Японии - ВИДЕО

17 Апреля 2026 01:34
Компания Toyota представила нового человекоподобного робота в перерыве матча японской баскетбольной лиги. Рост робота составляет 218 сантиметров, вес — 74 килограмма, сообщает İdman.Biz.

Во время презентации были протестированы навыки точности устройства. Робот успешно реализовал штрафной бросок, однако не смог попасть в корзину при попытке трехочкового броска с дальней дистанции.

Инженеры компании заявили, что в настоящее время ведется работа по совершенствованию механизмов движения и повышению точности бросков робота.

