Toyota представила робота-баскетболиста на матче в Японии - ВИДЕО

Компания Toyota представила нового человекоподобного робота в перерыве матча японской баскетбольной лиги. Рост робота составляет 218 сантиметров, вес — 74 килограмма, сообщает İdman.Biz.

Во время презентации были протестированы навыки точности устройства. Робот успешно реализовал штрафной бросок, однако не смог попасть в корзину при попытке трехочкового броска с дальней дистанции.

Инженеры компании заявили, что в настоящее время ведется работа по совершенствованию механизмов движения и повышению точности бросков робота.