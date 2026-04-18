18 Апреля 2026 01:11
Умер легендарный бразильский баскетболист

Легендарный бразильский баскетболист Оскар Шмидт скончался в Сан-Паулу на 69-м году жизни.

Как сообщает İdman.Biz, Шмидт оставил после себя выдающееся наследие, став одним из самых результативных игроков в истории мирового баскетбола.

Бразилец считался одним из величайших снайперов, несмотря на то, что не выступал в НБА. Он посвятил карьеру сборной Бразилии и международным турнирам, став настоящим национальным героем.

Шмидт принимал участие в пяти Олимпийских играх подряд - с 1980 по 1996 год, установив рекорд по количеству выступлений. Он является самым результативным игроком в истории олимпийского баскетбола, набрав более 1000 очков. В 1988 году он стал лучшим бомбардиром турнира, набирая в среднем 42,3 очка за матч, а также входил в число лучших снайперов Олимпиад 1992 и 1996 годов.

Одним из ярчайших моментов его карьеры стала победа над сборной США в финале Панамериканских игр 1987 года.

В 1984 году Шмидт был выбран на драфте НБА клубом "Нью-Джерси Нетс", однако отказался подписывать контракт, чтобы сохранить возможность выступать за сборную Бразилии, поскольку в то время игрокам НБА не разрешалось участвовать в международных соревнованиях.

Шмидт дебютировал в национальной команде в 1977 году в возрасте 19 лет и оставался ее ключевым игроком почти два десятилетия.

İdman.Biz
