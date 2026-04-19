Леброн Джеймс сыграл в плей-офф вместе со своим сыном

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на совместную игру со своим сыном Бронни в матче плей-офф НБА против "Хьюстон Рокетс".

Как сообщает İdman.Biz, "Лейкерс" одержали победу со счетом 107:98 и повели в серии 1-0, а Джеймс и его сын стали первым дуэтом отец-сын, сыгравшим вместе в плей-офф.

"Черт, я только что вышел на площадку вместе со своим сыном в матче плей-офф. Наверное, это самое безумное, что вообще со мной случалось за всю карьеру", - заявил Джеймс.

Баскетболист также добавил: "Это невероятно - быть там вместе с ним, когда на трибунах его брат, сестра, мама и бабушка. Моя мама смотрит, как в плей-офф играют и ее сын, и ее внук. Это просто сумасшествие".

Отметим, что второй матч серии пройдет 22 апреля на той же арене.