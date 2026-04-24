"Монако" обыграл "Барселону" и вышел в плей-офф Евролиги

Баскетбольный клуб "Монако" одержал победу над "Барселоной" в матче плей-ин Евролиги и вышел в плей-офф турнира.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась со счетом 79:70 в пользу хозяев площадки. Французская команда уверенно начала игру, выиграв первую четверть со счетом 26:14, что во многом предопределило итог противостояния.

Самым результативным игроком в составе "Монако" стал Даниэль Тайс, набравший 16 очков и сделавший пять подборов. В составе "Барселоны" аналогичный показатель по очкам продемонстрировал Уилл Клайберн, записавший на свой счет 16 баллов.

Таким образом, "Монако" продолжит борьбу в плей-офф Евролиги, тогда как "Барселона" завершила выступление в текущем розыгрыше турнира.