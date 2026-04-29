Тренер "Сабаха": "Мы проявили характер"

29 Апреля 2026 23:59
Тренер "Сабаха": "Мы проявили характер"

Главный тренер "Сабаха" Римас Куртинайтис прокомментировал победу своей команды в первом матче финальной серии против "Абшерон Лайонс".

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что команда не лучшим образом начала игру, однако сумела переломить ход встречи за счет характера и хладнокровия. "В финальной серии нужно быть готовым как психологически, так и физически. Мы начали матч немного неосторожно. Нужно отметить и игру соперника - "Абшерон Лайонс" действовал очень грамотно с тактической точки зрения", - заявил Куртинайтис.

По словам тренера, несмотря на длительное отставание в счете, его подопечные не выпали из ритма и продолжали бороться до конца. "Я благодарен нашим баскетболистам за то, что они не потеряли игру и сохраняли хладнокровие. Нам удалось изменить ситуацию в свою пользу в последней четверти", - отметил он.

Куртинайтис подчеркнул, что победа в стартовом матче дает преимущество, однако команда уже должна переключиться на следующую игру. "Начать серию с победы - это плюс. Но теперь мы должны забыть об этом результате и сосредоточиться на следующем матче", - добавил тренер.

İdman.Biz
