Игрок "Сабаха": "В финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги нельзя ошибаться"

Баскетболист команды "Сабах" Ширзад Ширзадов поделился мыслями о победе над "Абшерон Лайонс" со счетом 98:93 в рамках финальной серии чемпионата страны. Игрок подчеркнул особую значимость и накал решающих игр сезона.

"Финальная серия отличается от других матчей. Обе команды борются изо всех сил ради победы, и здесь нельзя допускать ошибки. Несмотря на хорошую подготовку, в первых периодах мы не лучшим образом сыграли в защите. Однако позже нам удалось ужесточить оборону и постепенно переломить ход встречи в свою пользу", - отметил Ширзадов в комметнариях Report.

Ширзад Ширзадов стал одним из героев матча, набрав 16 очков и реализовав пять из шести трехочковых бросков. Комментируя свою результативность, он добавил: "Товарищи по команде доверились мне, и броски оказались точными. Постараюсь приносить максимум пользы коллективу и в следующих играх".

Вторая встреча финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги запланирована на 2 мая. Чемпионом страны станет команда, первой одержавшая три победы.