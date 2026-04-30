30 Апреля 2026 14:17
Игрок "Сабаха": "В финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги нельзя ошибаться"

Баскетболист команды "Сабах" Ширзад Ширзадов поделился мыслями о победе над "Абшерон Лайонс" со счетом 98:93 в рамках финальной серии чемпионата страны. Игрок подчеркнул особую значимость и накал решающих игр сезона.

"Финальная серия отличается от других матчей. Обе команды борются изо всех сил ради победы, и здесь нельзя допускать ошибки. Несмотря на хорошую подготовку, в первых периодах мы не лучшим образом сыграли в защите. Однако позже нам удалось ужесточить оборону и постепенно переломить ход встречи в свою пользу", - отметил Ширзадов в комметнариях Report.

Ширзад Ширзадов стал одним из героев матча, набрав 16 очков и реализовав пять из шести трехочковых бросков. Комментируя свою результативность, он добавил: "Товарищи по команде доверились мне, и броски оказались точными. Постараюсь приносить максимум пользы коллективу и в следующих играх".

Вторая встреча финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги запланирована на 2 мая. Чемпионом страны станет команда, первой одержавшая три победы.

Новости по теме

Тренер "Сабаха": "Мы проявили характер"
29 Апреля 23:59
Баскетбол

Тренер "Сабаха": "Мы проявили характер"

Римас Куртинайтис оценил старт серии с "Абшерон Лайонс"

"Сабах" начал финальную серию с победы над "Абшерон Лайонс"
29 Апреля 21:30
Баскетбол

"Сабах" начал финальную серию с победы над "Абшерон Лайонс" - ОБНОВЛЕНО

Баку принимает решающие матчи Азербайджанской баскетбольной лиги

Тренер "Губы": "Отсутствие "Нефтчи" в финале вызывает сожаление"
29 Апреля 18:14
Баскетбол

Тренер "Губы": "Отсутствие "Нефтчи" в финале вызывает сожаление"

Шахрияр Аскеров оценил сезон в Азербайджанской баскетбольной лиге и назвал фаворита решающей серии

Центровой "Денвер Наггетс" повторил историческое достижение Леброна Джеймса
28 Апреля 21:26
Баскетбол

Центровой "Денвер Наггетс" повторил историческое достижение Леброна Джеймса

Кроме того, Йокич сравнялся с Расселлом Уэстбруком по общему количеству трипл-даблов
Капитан "Нефтчи": "Нам необходимо собрать более сильный и широкий состав"
28 Апреля 16:07
Баскетбол

Капитан "Нефтчи": "Нам необходимо собрать более сильный и широкий состав"

Амиль Гамзаев прокомментировал выступление команды в сезоне и высказался о своем будущем в коллективе

НБА выбрала лучшего новичка сезона: победитель удивил статистикой
28 Апреля 12:42
Баскетбол

НБА выбрала лучшего новичка сезона: победитель удивил статистикой

Купер Флэгг получил награду по итогам чемпионата-2025/26

Самое читаемое

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года
27 Апреля 19:39
Мировой футбол

"Барселона" и Рашфорд согласовали контракт до 2030 года

Каталонцы намерены выкупить форварда у "Манчестер Юнайтед"

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето
27 Апреля 15:36
Мировой футбол

"Барселона" раскрыла трансферную стратегию на лето

Каталонский клуб не собирается устраивать распродажу игроков

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу
04:12
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает форварда "ПСЖ" как альтернативу

Каталонцы ищут усиление атаки на лето

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа
29 Апреля 09:25
Бокс

Сборную Азербайджана по боксу встретили на Родине после триумфа - ФОТО/ВИДЕО

Триумфаторы Кубка мира вернулись в Баку с медалями