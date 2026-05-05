Главный тренер "Шеки": "Похоже, "Сабах" выиграет финальную серию"

Главный тренер баскетбольного клуба "Шеки" Бедри Мерич высказался о финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги между "Сабахом" и "Абшерон Lions".

"В финальных матчах я ожидал более напряженную борьбу. "Абшерон Лайонс" не смог выступить полным составом, особенно из-за травм и болезней. Лидер команды Джеймс Фрейзер, несмотря на травму, все еще играет и делает все возможное. Отсутствие центрового Садеттина Доната создает проблемы во внутренней ротации и ослабляет команду против высоких игроков "Сабаха". В последней игре Гедиминас Орелик, вероятно, не сыграл из-за болезни, и это сильно осложнило ситуацию для команды. "Сабах" же хорошо использует ротацию и сильный состав. Похоже, "Сабах" выиграет финальную серию", - сказал Бедри Мерич в беседе с offsideplus.az.

По словам специалиста, "Абшерон Лайонс" подошел к серии с кадровыми проблемами, что заметно повлияло на баланс команды. Он отметил:

Отметим, что сегодня состоится третий матч между "Сабахом" и "Абшерон Лайонс". Игра пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 19:00. В двух предыдущих встречах победу одержал "Сабах".