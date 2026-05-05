Баскетбольный "Сабах" может оформить самую быструю победу в финале – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сегодня, 5 мая, между клубами "Сабах" и "Абшерон Лайонс" состоится третий матч финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ).

Как сообщает İdman.Biz, в сезоне 2025/2026 для чемпионства необходимо трижды обыграть соперника, в отличие от прошлого сезона, где требовалось четыре победы. На данный момент счет – 2:0 в пользу "Сабаха". Уже сегодня команда может оформить свой четвертый титул подряд.

Однако "Абшерон Лайонс" вряд ли сдастся без борьбы и, возможно, окажет такое же сопротивление, что и в первом матче финальной серии – 93:98 (31:23,19:24, 24:22, 19:29). Вторая же встреча завершилась более уверенной победой "Сабаха" – 112:84 (19:35, 20:22, 23:26, 22:29).

В регулярном чемпионате клубы встречались четыре раза, и лишь однажды "Абшерон Лайонс" удалось обыграть подопечных Римаса Куртинайтиса – 101:97. Таким образом, "львы" стали единственной командой, сумевшей нанести поражение лидеру АБЛ в этом сезоне. Но повторить этот успех будет крайне сложно: коллектив Эрхана Токера проводит финальную серию в ограниченном составе из-за травм нескольких ключевых игроков.

"Сабах" является трехкратным чемпионом Азербайджана. Предыдущие финальные серии АБЛ выглядели следующим образом:

2022/2023

"Сабах" – "Гянджа": 3-2 (71:69, 74:78, 93:90, 90:93, 86:85);

2023/2024

"Сабах" – "Нахчыван": 3-1 (70:95, 94:63, 75:59, 74:69);

2024/25

"Сабах" – "Нефтчи": 4-2 ( 94:89, 86:77, 76:79, 66:84, 107:89, 83:78).

Если сегодня "Сабах" одержит победу, эта финальная серия станет самой короткой в истории обновленного чемпионата Азербайджана по баскетболу.

Стоит отметить, что для "Сабаха" этот сезон оказался особенным, так как совсем недавно входящий в ту же спортивную структуру футбольный клуб гарантировал себе первый титул чемпиона Мисли Премьер-лиги.