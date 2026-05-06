6 Мая 2026
Римас Куртинайтис - о чемпионстве: "Мы имеем право играть в Лиге чемпионов, и это очень здорово"

6 Мая 2026 00:24
Главный тренер "Сабаха" Римас Куртинайтис прокомментировал победу над "Абшерон Лайонс" (108:95) в третьем матче финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги, которая завершилась со счетом 3:0, сообщает İdman.Biz.

Говоря об игре и сопернике, специалист отметил: "Хочу отдать должное "Абшерон Лайонс". Мы знаем их проблемы – у них много травмированных. Но, несмотря на это, они боролись до последнего – игра это показала. Хотя счет в серии 3:0, результат не соответствует игре, которую они показали в этом сезоне. А так я рад, что мы защитили звание чемпиона. Ну, что я могу сказать, устал чуть-чуть, но это нормально".

Отвечая на вопрос о еврокубковых перспективах, Куртинайтис добавил: "Ну, знаете, не хочу об этом говорить пока. Давайте, порадуемся тому, что сегодня произошло, а о том, что будет в будущем – поговорим в будущем. Да, я знаю, что мы имеем право играть в Лиге чемпионов, и это очень здорово".

