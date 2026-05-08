"Нефтчи" сыграет в 1/4 финала Мировой серии в Маниле

Женская команда "Нефтчи" по баскетболу 3x3 сегодня проведет четвертьфинальный матч этапа Мировой серии в Маниле.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Ратомира Делича встретится со сборной Монголии. Игра начнется в 12:15.

Победитель этого матча выйдет в полуфинал, где сыграет с сильнейшим в паре США - "Улан-Батор Амазонс". Для "Нефтчи" это будет шанс продолжить успешное выступление на турнире после уверенного старта в группе.

Напомним, что накануне азербайджанский клуб одержал две победы в группе B, обыграв сборные Польши - 22:14 и Китая - 19:17.