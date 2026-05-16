Римас Куртинайтис покинул пост главного тренера баскетбольного клуба "Сабах"

16 Мая 2026 18:30
Баскетбольный клуб "Сабах" объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Римасом Куртинайтисом по взаимному согласию сторон.

Как сообщает İdman.Biz, под руководством литовского специалиста команда завоевала титул чемпиона в последнем сезоне.

В официальном заявлении клуба отмечается:

"За время работы в нашем клубе Римас Куртинайтис внес важный вклад в развитие и успехи команды благодаря своему профессионализму, опыту и лидерским качествам. Под его руководством команда трижды подряд становилась чемпионом страны и успешно представляла азербайджанский баскетбол на международной арене. Римас Куртинайтис на протяжении многих лет играл важную роль в развитии баскетбола в Азербайджане, и наш клуб высоко ценит его заслуги".

Решение о расставании было принято с учетом желания тренера в ближайшем будущем полностью сосредоточиться на работе в мужской национальной сборной Литвы по баскетболу.

Баскетбольный клуб "Сабах" выразил благодарность Римасу Куртинайтису за его вклад, профессионализм и проделанную работу, пожелав ему успехов в дальнейшей карьерe.

İdman.Biz
