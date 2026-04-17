Капитан "Орду": "В третьем матче с "Гянджой" исправим свои ошибки"

Капитан "Орду" Эльшад Ширзадов заявил, что команда намерена сделать выводы после поражения от "Гянджи" и выиграть решающий третий матч четвертьфинальной серии чемпионата Азербайджана.

Во второй встрече "Орду" уступил со счетом 78:85, и теперь судьба путевки в полуфинал решится в заключительной игре.

"Серия уже перешла в третий матч. На этот раз, надеюсь, мы сделаем все возможное и победим. Причиной поражения в Гяндже стали потери мяча. Мы допустили ненужные ошибки. Верю, что устраним все недостатки и выиграем третий поединок", — заявил Эльшад Ширзадов в комментариях Report.

Баскетболист сборной Азербайджана отметил, что команда рассчитывала закрыть серию еще во втором матче.

"Не хочу много говорить об этой игре. Мы ехали в Гянджу за победой. Хотели решить исход пары уже во второй встрече. Первый матч мы выиграли, поэтому ставили цель сделать счет 2:0 и выйти в полуфинал. Но ничего не дается легко. Через трудности нужно проходить. Путь к успеху всегда бывает сложным", — подчеркнул Ширзадов.

По его словам, команда понимала, что выездной матч получится тяжелым.

"Мы знали, что игра на выезде не будет для нас легкой. Получился очень тяжелый матч. При своих болельщиках они играют очень хорошо", — добавил капитан "Орду".

Напомним, первую встречу серии "Орду" выиграл со счетом 108:106. Победитель пары определится в третьем матче.