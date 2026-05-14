14 Мая 2026
RU

Пике поддержал Переса после драки игроков "Реала"

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2026 09:15
34
Пике поддержал Переса после драки игроков "Реала"

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал конфликт между футболистами "Реала" Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, экс-игрок сборной Испании поддержал президента мадридского клуба Флорентино Переса, заявив, что подобные ситуации регулярно происходят в раздевалках.

"Каждый год в раздевалках происходят драки. Флорентино об этом говорил. Я этого не видел, но читал. Каждый год люди дерутся, это нормально", - отметил Пике.

По словам бывшего футболиста, не стоит преувеличивать масштаб подобных инцидентов. "Одно дело - ударить кого-то клюшкой для гольфа, как это было у Арбелоа, и совсем другое - небольшая потасовка в раздевалке. Это дружеская драка", - добавил он.

Ранее сообщалось, что словесный конфликт между Вальверде и Тчуамени на тренировке перед "эль класико" перерос в драку в раздевалке. Позже ситуацию прокомментировал и Флорентино Перес.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Стас Покатилов: "Не ожидали от "Зиря" такой энергии"
10:46
Мировой футбол

Стас Покатилов: "Не ожидали от "Зиря" такой энергии"

Казахстанский голкипер заявил, что пока не договорился с клубом о новом соглашении

Флорентино Перес признал симпатию к Ямалю
10:16
Мировой футбол

Флорентино Перес признал симпатию к Ямалю

Президент "Реала" также прокомментировал неудачный сезон

Месси вытащил "Интер Майами" в триллере с "Цинциннати" - ВИДЕО
09:46
Мировой футбол

Месси вытащил "Интер Майами" в триллере с "Цинциннати" - ВИДЕО

Аргентинец оформил дубль и помог команде из Флориды отыграться с 2:3 и победить 5:3

"Лидс" стал главным претендентом на трансфер Луа Опенда
09:31
Мировой футбол

"Лидс" стал главным претендентом на трансфер Луа Опенда

Бельгийский форвард готов перейти в английский клуб после неудачной аренды в "Ювентусе"

Моуринью может вернуться в "Реал" после выборов президента клуба
07:08
Мировой футбол

Моуринью может вернуться в "Реал" после выборов президента клуба

Переговоры с португальским тренером вышли на финальную стадию
Винисиус создал организацию по борьбе с расизмом
05:00
Мировой футбол

Винисиус создал организацию по борьбе с расизмом

Форвард "Реала" объявил о запуске инициативы в Бразилии

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку
11 Мая 17:01
ММА

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

В бакинском турнире примут участие два представителя Азербайджана, один из них сразится в предварительном, другой в основном карде