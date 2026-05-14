Пике поддержал Переса после драки игроков "Реала"

Бывший защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал конфликт между футболистами "Реала" Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, экс-игрок сборной Испании поддержал президента мадридского клуба Флорентино Переса, заявив, что подобные ситуации регулярно происходят в раздевалках.

"Каждый год в раздевалках происходят драки. Флорентино об этом говорил. Я этого не видел, но читал. Каждый год люди дерутся, это нормально", - отметил Пике.

По словам бывшего футболиста, не стоит преувеличивать масштаб подобных инцидентов. "Одно дело - ударить кого-то клюшкой для гольфа, как это было у Арбелоа, и совсем другое - небольшая потасовка в раздевалке. Это дружеская драка", - добавил он.

Ранее сообщалось, что словесный конфликт между Вальверде и Тчуамени на тренировке перед "эль класико" перерос в драку в раздевалке. Позже ситуацию прокомментировал и Флорентино Перес.