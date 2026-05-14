Моуринью может вернуться в "Реал" после выборов президента клуба

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью близок к возвращению в мадридский "Реал".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, переговоры между испанским клубом и португальским специалистом переходят в финальную стадию. При этом окончательное решение может быть принято после перевыборов президента "Реала", объявленных нынешним главой клуба Флорентино Пересом.

По информации источника, для назначения Моуринью необходимо официальное одобрение Переса, которое, вероятно, будет дано уже после выборов.

Напомним, Жозе Моуринью возглавлял "Реал" с 2010 по 2013 год. За это время мадридский клуб выиграл чемпионат Испании, а также Кубок и Суперкубок страны.

В настоящее время главным тренером "сливочных" является Альваро Арбелоа.