14 Мая 2026
14 Мая 2026 04:12
Перес обвинил арбитра в вылете "Реала" из Лиги чемпионов

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес высказался о судействе в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz со на El Chiringuito, глава испанского клуба остался недоволен работой арбитра Славко Винчича.

"Арбитр не хотел, чтобы мы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Он не понял, что у Камавинга была желтая карточка. Он не сделал это со злым умыслом, но допустил ошибку", - заявил Перес.

Напомним, в ответной встрече против "Баварии" полузащитник "Реала" Эдуарду Камавинга был удален на 86-й минуте. После этого мадридцы пропустили два мяча и уступили со счетом 3:4, вылетев из турнира.

По итогам нынешнего сезона "Реал" остался без трофеев.

