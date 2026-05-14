"Барселона" проиграла "Алавесу" после чемпионства в Ла Лиге - ВИДЕО

"Барселона" потерпела поражение от "Алавеса" в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, встреча в Витории завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный мяч в игре был забит в компенсированное к первому тайму время. Отличился нападающий "Алавеса" Ибраим Дьябате.

Для "Барселоны" этот матч стал первым после досрочного оформления чемпионского титула в Ла Лиге. Несмотря на поражение, каталонский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице, имея 91 очко после 36 туров.

"Алавес" набрал 40 баллов и поднялся на 15-е место в чемпионате Испании.

В следующем туре "Барселона" сыграет дома с "Бетисом", а "Алавес" встретится на выезде с "Овьедо".