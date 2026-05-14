14 Мая 2026
RU

Сотрудники "Арсенала" возмущены стоимостью поездки на финал Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2026 00:46
19
Сотрудники "Арсенала" возмущены стоимостью поездки на финал Лиги чемпионов

Некоторые сотрудники лондонского "Арсенала" остались недовольны условиями поездки на финал Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, работникам клуба необходимо заплатить около 1030 евро за чартерный перелет в Будапешт, где 30 мая пройдет решающий матч турнира.

При этом сотрудникам, которые не будут задействованы в организации игры, предоставят бесплатные билеты на финал, однако расходы на дорогу им придется покрывать самостоятельно. В качестве альтернативы клуб разрешил организовать поездку своими силами, но не исключено, что работников все же обяжут воспользоваться чартерным рейсом, чтобы команда и персонал могли вовремя вернуться в Лондон на возможный чемпионский парад.

Отмечается, что подход "Арсенала" отличается от политики "ПСЖ". Французский клуб, который также вышел в финал Лиги чемпионов, решил полностью оплатить сотрудникам и билеты, и поездку.

В "Арсенале" подчеркнули, что стоимость перелета определялась не клубом. По информации источника, около трети сотрудников уже согласились на предложенные условия.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" проиграла "Алавесу" после чемпионства в Ла Лиге
01:25
Мировой футбол

"Барселона" проиграла "Алавесу" после чемпионства в Ла Лиге - ВИДЕО

Каталонцы уступили в первом матче после завоевания титула

"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас"
01:14
Мировой футбол

"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" - ВИДЕО

Команда Гвардиолы сократила отставание от лидера АПЛ до двух очков

"Интер" выиграл Кубок Италии
01:02
Мировой футбол

"Интер" выиграл Кубок Италии

Миланский клуб обыграл "Лацио" в финале

"ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции
00:59
Мировой футбол

"ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции - ВИДЕО

Парижане обыграли "Ланс" и оформили титул за тур до конца сезона

Президент Ирана посетил сборную перед чемпионатом мира 2026 года
00:31
Мировой футбол

Президент Ирана посетил сборную перед чемпионатом мира 2026 года

Пезешкиан пожелал футболистам достойно представить страну
Саудовский клуб предложил Левандовскому 90 млн евро в год
00:15
Мировой футбол

Саудовский клуб предложил Левандовскому 90 млн евро в год

Форвард "Барселоны" может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды