Сотрудники "Арсенала" возмущены стоимостью поездки на финал Лиги чемпионов

Некоторые сотрудники лондонского "Арсенала" остались недовольны условиями поездки на финал Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Telegraph, работникам клуба необходимо заплатить около 1030 евро за чартерный перелет в Будапешт, где 30 мая пройдет решающий матч турнира.

При этом сотрудникам, которые не будут задействованы в организации игры, предоставят бесплатные билеты на финал, однако расходы на дорогу им придется покрывать самостоятельно. В качестве альтернативы клуб разрешил организовать поездку своими силами, но не исключено, что работников все же обяжут воспользоваться чартерным рейсом, чтобы команда и персонал могли вовремя вернуться в Лондон на возможный чемпионский парад.

Отмечается, что подход "Арсенала" отличается от политики "ПСЖ". Французский клуб, который также вышел в финал Лиги чемпионов, решил полностью оплатить сотрудникам и билеты, и поездку.

В "Арсенале" подчеркнули, что стоимость перелета определялась не клубом. По информации источника, около трети сотрудников уже согласились на предложенные условия.