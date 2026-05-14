"ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции - ВИДЕО

14 Мая 2026
14 Мая 2026 00:59
"ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции

Футбольный клуб "ПСЖ" стал чемпионом Франции сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1 парижский клуб на выезде победил "Ланс" со счетом 2:0 и досрочно обеспечил себе чемпионский титул.

Первый мяч в игре на 29-й минуте забил Хвича Кварацхелия. Уже в компенсированное время отличился Ибрагим Мбайе, установив окончательный счет.

После этой победы "ПСЖ" набрал 76 очков и стал недосягаемым для преследователей за тур до завершения чемпионата. "Ланс" с 67 баллами занимает второе место в турнирной таблице.

В следующем туре парижане сыграют с "Парижем", а "Ланс" встретится с "Лионом".

İdman.Biz
