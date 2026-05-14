"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" - ВИДЕО

"Манчестер Сити" одержал уверенную победу над "Кристал Пэлас" в перенесенном матче 31-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Этихад" завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Хосепа Гвардиолы.

Счет в матче на 32-й минуте открыл Антуан Семеньо. Перед перерывом преимущество "горожан" увеличил Омар Мармуш, а окончательный результат на 84-й минуте установил Савио.

После 36 туров "Манчестер Сити" набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Арсенала" теперь составляет два очка.

"Кристал Пэлас" с 44 баллами располагается на 15-й строчке чемпионата Англии.