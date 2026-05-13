"Вильярреал" упустил победу и проиграл "Севилье"

"Вильярреал" потерпел домашнее поражение от "Севильи" в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева уверенно начали встречу и уже к 20-й минуте вели со счетом 2:0. Сначала отличился Херард Морено, а затем преимущество команды увеличил Жорж Микаутадзе.

Однако "Севилья" сумела переломить ход игры. На 36-й минуте Осо сократил отставание, а перед перерывом Кике Салас восстановил равновесие. Победный мяч на 72-й минуте забил Акор Адамс - 3:2 в пользу гостей.

После этой победы "Севилья" набрала 43 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. У "Вильярреала" осталось 69 баллов, команда идет третьей и уже не сможет подняться выше по итогам сезона.