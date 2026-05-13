13 Мая 2026
RU

"Вильярреал" упустил победу и проиграл "Севилье"

Мировой футбол
Новости
13 Мая 2026 23:01
24
"Вильярреал" упустил победу и проиграл "Севилье"

"Вильярреал" потерпел домашнее поражение от "Севильи" в матче 36-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, хозяева уверенно начали встречу и уже к 20-й минуте вели со счетом 2:0. Сначала отличился Херард Морено, а затем преимущество команды увеличил Жорж Микаутадзе.

Однако "Севилья" сумела переломить ход игры. На 36-й минуте Осо сократил отставание, а перед перерывом Кике Салас восстановил равновесие. Победный мяч на 72-й минуте забил Акор Адамс - 3:2 в пользу гостей.

После этой победы "Севилья" набрала 43 очка и поднялась на десятое место в турнирной таблице Ла Лиги. У "Вильярреала" осталось 69 баллов, команда идет третьей и уже не сможет подняться выше по итогам сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Манчестер Сити" заинтересовался защитником "Ливерпуля"
23:30
Мировой футбол

"Манчестер Сити" заинтересовался защитником "Ливерпуля"

Ибраима Конате может сменить клуб летом

Анчелотти подтвердил участие 41-летнего защитника в чемпионате мира
22:15
Мировой футбол

Анчелотти подтвердил участие 41-летнего защитника в чемпионате мира

Опытный футболист вошел в планы сборной Бразилии

"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль
21:57
Мировой футбол

"Сабах" завоевал Кубок Азербайджана и оформил золотой дубль - ОБНОВЛЕНО + ФОТО\ВИДЕО

Бакинский клуб победил "Зирю" в драматичном финале
"Реал" предлагал игрокам крупные премии за выход в полуфинал ЛЧ
21:31
Мировой футбол

"Реал" предлагал игрокам крупные премии за выход в полуфинал ЛЧ

Каждый футболист мог получить по 500 тысяч евро

"Манчестер Юнайтед" нацелился на трансфер Вальверде
20:36
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" нацелился на трансфер Вальверде

Английский клуб следит за ситуацией вокруг полузащитника "Реала"

Джон Дуран провел два дня в Стамбуле на фоне интереса "Галатасарая"
20:21
Мировой футбол

Джон Дуран провел два дня в Стамбуле на фоне интереса "Галатасарая"

Колумбийский форвард может продолжить карьеру в Турции

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды