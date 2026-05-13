"Реал" предлагал игрокам крупные премии за выход в полуфинал ЛЧ

13 Мая 2026 21:31
Руководство мадридского "Реала" пыталось дополнительно мотивировать игроков перед решающей стадией четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, президент клуба Флорентино Перес и руководство "сливочных" предлагали каждому футболисту премию в размере 500 тысяч евро за выход в полуфинал турнира. Решение было принято после первого матча 1/4 финала против "Баварии".

В "Реале" рассчитывали компенсировать эти расходы за счет призовых от УЕФА. Выход в полуфинал гарантировал бы мадридскому клубу 15 млн евро. Еще сопоставимую сумму "Реал" мог получить от продажи билетов на домашний матч следующей стадии.

Однако предложенный бонус не помог команде пройти дальше. "Реал" уступил "Баварии" по сумме двух встреч: сначала проиграл 1:2, а затем потерпел поражение со счетом 3:4.

В последний раз мадридцы выигрывали Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024, когда в финале обыграли дортмундскую "Боруссию" со счетом 2:0.

