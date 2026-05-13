13 Мая 2026 22:15
Анчелотти подтвердил участие 41-летнего защитника в чемпионате мира

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подтвердил, что 41-летний Тьяго Силва сыграет на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, итальянский специалист заявил, что опытный защитник входит в планы национальной команды благодаря стабильной игре и лидерским качествам. В нынешнем сезоне Силва выступает за "Порту", с которым уже выиграл чемпионат Португалии.

"Тьяго Силва входит в наши планы. Он играет очень хорошо, выиграл чемпионат Португалии и находится в отличной физической форме. Лидеры важны. К счастью, в этом составе есть очень уважаемые лидеры", - отметил Анчелотти.

По словам тренера, особую роль в команде играют футболисты, которые подают пример не словами, а действиями. В числе таких игроков он назвал Алиссона, Каземиро, Маркиньоса и Рафинью.

На чемпионате мира 2026 года сборная Бразилии сыграет в группе C вместе с командами Марокко, Гаити и Шотландии.

