"Манчестер Сити" заинтересовался защитником "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате может продолжить карьеру в другом клубе Английская Премьер-лига.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, интерес к французскому футболисту проявляет "Манчестер Сити". По информации источника, "горожане" уже изучили возможность подписания игрока следующим летом на правах свободного агента, если он не продлит контракт с "Ливерпулем".

Конате перешел в "Ливерпуль" из "РБ Лейпциг "в 2021 году за 40 миллионов евро. Действующее соглашение защитника рассчитано до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 26-летний француз провел 49 матчей во всех турнирах и забил два гола.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Конате составляет 50 миллионов евро.