Определился второй финалист Кубка Турции

14 Мая 2026 01:48
В Кубке Турции завершился второй полуфинальный матч.

Как сообщает İdman.Biz, "Трабзонспор" одержал волевую победу над "Генчлербирлиги" со счетом 2:1 и вышел в финал турнира.

Счет в матче на 62-й минуте открыл футболист "Генчлербирлиги" Эрк Аслан. На 78-й минуте Арда Челик восстановил равновесие, а уже в компенсированное время Эрнест Мучи принес "Трабзонспору" победу.

В финале Кубка Турции "Трабзонспор" встретится с "Коньяспором". Решающий матч состоится 22 мая на стадионе Corendon Airlines Park в Анталье.

