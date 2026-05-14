"Интер" выиграл Кубок Италии

Миланский "Интер" стал обладателем Кубка Италии сезона-2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz, в финальном матче на римском стадионе "Олимпико" команда из Милана победила "Лацио" со счетом 2:0.

Счет был открыт уже на 14-й минуте после автогола защитника римлян Адама Марушича. На 35-й минуте преимущество "Интера" увеличил Лаутаро Мартинес.

На пути к финалу "Интер" в полуфинале по сумме двух матчей обыграл "Комо" со счетом 3:2. "Лацио" в свою очередь прошел "Аталанту", победив в серии пенальти.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Италии стала "Болонья", обыгравшая в финале "Милан" со счетом 1:0.