14 Мая 2026
RU

Президент Ирана посетил сборную перед чемпионатом мира 2026 года

Мировой футбол
Новости
14 Мая 2026 00:31
24
Президент Ирана посетил сборную перед чемпионатом мира 2026 года

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил расположение национальной сборной по футболу, которая готовится к чемпионату мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со SNNTV, глава государства встретился с игроками и пожелал команде успешного выступления на мировом первенстве.

"Мы молимся, чтобы вы вернулись с достоинством. На поле вы должны сделать все возможное ради славы Ирана", - заявил Пезешкиан.

Отметим, что после атак США и Израиля на Иран в феврале 2026 года участие сборной страны в чемпионате мира оказалось под вопросом, поскольку турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сборная Ирана выступит в группе G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Матчи группы должны пройти на территории США. Ранее обсуждалась возможность переноса игр иранской команды в Мексику, однако президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила, что ФИФА решила не менять место проведения матчей.

30 апреля глава ФИФА Джанни Инфантино также подтвердил, что встречи с участием Ирана состоятся в США.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля с участием 48 сборных.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" проиграла "Алавесу" после чемпионства в Ла Лиге
01:25
Мировой футбол

"Барселона" проиграла "Алавесу" после чемпионства в Ла Лиге - ВИДЕО

Каталонцы уступили в первом матче после завоевания титула

"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас"
01:14
Мировой футбол

"Манчестер Сити" разгромил "Кристал Пэлас" - ВИДЕО

Команда Гвардиолы сократила отставание от лидера АПЛ до двух очков

"Интер" выиграл Кубок Италии
01:02
Мировой футбол

"Интер" выиграл Кубок Италии

Миланский клуб обыграл "Лацио" в финале

"ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции
00:59
Мировой футбол

"ПСЖ" досрочно стал чемпионом Франции - ВИДЕО

Парижане обыграли "Ланс" и оформили титул за тур до конца сезона

Сотрудники "Арсенала" возмущены стоимостью поездки на финал Лиги чемпионов
00:46
Мировой футбол

Сотрудники "Арсенала" возмущены стоимостью поездки на финал Лиги чемпионов

Работникам клуба придется заплатить более тысячи евро за перелет

Саудовский клуб предложил Левандовскому 90 млн евро в год
00:15
Мировой футбол

Саудовский клуб предложил Левандовскому 90 млн евро в год

Форвард "Барселоны" может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию
11 Мая 04:40
Мировой футбол

Жена пригрозила Куртуа разводом в случае переезда в Саудовскую Аравию

Договор Куртуа с "Реалом" рассчитан до лета 2027 года
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды