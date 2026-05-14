Президент Ирана посетил сборную перед чемпионатом мира 2026 года

Президент Ирана Масуд Пезешкиан посетил расположение национальной сборной по футболу, которая готовится к чемпионату мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со SNNTV, глава государства встретился с игроками и пожелал команде успешного выступления на мировом первенстве.

"Мы молимся, чтобы вы вернулись с достоинством. На поле вы должны сделать все возможное ради славы Ирана", - заявил Пезешкиан.

Отметим, что после атак США и Израиля на Иран в феврале 2026 года участие сборной страны в чемпионате мира оказалось под вопросом, поскольку турнир пройдет в США, Канаде и Мексике.

Сборная Ирана выступит в группе G вместе с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией. Матчи группы должны пройти на территории США. Ранее обсуждалась возможность переноса игр иранской команды в Мексику, однако президент страны Клаудия Шейнбаум сообщила, что ФИФА решила не менять место проведения матчей.

30 апреля глава ФИФА Джанни Инфантино также подтвердил, что встречи с участием Ирана состоятся в США.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля с участием 48 сборных.