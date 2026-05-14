Винисиус создал организацию по борьбе с расизмом

14 Мая 2026 05:00
Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор объявил о создании организации по борьбе с расизмом.

Как сообщает İdman.Biz, бразильский футболист рассказал о новой инициативе в своих социальных сетях. Организация будет заниматься противодействием дискриминации и продвижением идей равенства.

Создание проекта Винисиус приурочил к годовщине отмены рабства в Бразилии.

"Вдохновленный этой датой, я с радостью объявляю о создании Офиса против расизма - от имени нового поколения, которое понимает, что оно не одиноко в борьбе за равенство", - написал футболист.

В нынешнем сезоне Винисиус неоднократно сталкивался с расистскими оскорблениями. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал инцидент во время матча Лиги чемпионов против "Бенфики" в феврале этого года.

