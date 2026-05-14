Глава AФФА поздравил женскую команду "Нефтчи" с чемпионством

Президент АФФА Ровшан Наджаф поздравил женскую команду "Нефтчи" с победой в чемпионате Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, глава ассоциации опубликовал поздравление на своей странице в социальной сети X.

Ровшан Наджаф отметил, что "Нефтчи" в третий раз подряд стал чемпионом страны среди женских команд.

"Одержав победу над "Сумгайытом" со счетом 6:0 за два тура до конца сезона, "Нефтчи" досрочно оформил чемпионство и вновь получил право выступить в женской Лиге чемпионов УЕФА", - написал президент AФФА.

Он также поздравил тренерский штаб, футболисток и весь коллектив клуба, пожелав команде успешного выступления в еврокубках и новых побед.

Напомним, женская команда "Нефтчи" третий сезон подряд выигрывает чемпионат Азербайджана.