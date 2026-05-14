14 Мая 2026
Месси вытащил "Интер Майами" в триллере с "Цинциннати" - ВИДЕО

14 Мая 2026 09:46
Легенда футбола Лионель Месси сыграл ключевую роль в волевой победе "Интер Майами" над "Цинциннати" в матче MLS.

Как сообщает İdman.Biz, команда из Флориды выиграла на выезде со счетом 5:3, хотя по ходу встречи уступала 2:3. Перелом наступил в концовке, когда гости забили три мяча подряд и забрали победу.

Месси отличился на 24-й и 55-й минутах, оформив дубль. На 89-й минуте показалось, что аргентинец забил еще раз, однако позже этот эпизод записали как автогол вратаря "Цинциннати" Романа Челентано.

После этого матча на счету Месси стало 11 голов в текущем регулярном сезоне MLS. Общее число мячей, забитых аргентинцем за карьеру, достигло 909.

İdman.Biz
