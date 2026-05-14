"Лидс" стал главным претендентом на трансфер Луа Опенда

Футбольный клуб "Лидс Юнайтед" вышел на первый план в борьбе за нападающего "РБ Лейпциг" Луа Опенда, который проводит сезон в аренде в "Ювентусе".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TEAMtalk, английский клуб готов сделать бельгийского форварда одним из лидеров атаки и предложить ему высокую зарплату. Сам 26-летний футболист открыт к переходу в "Лидс", поскольку рассчитывает получать больше игрового времени.

Опенда перешел в "Ювентус" из "РБ Лейпциг" на правах аренды с обязательством выкупа, однако его период в Турине оказался неудачным. По данным источника, бельгиец не сумел найти общий язык с Лучано Спаллетти и забил всего два мяча в 34 матчах. Теперь "Ювентус" изучает варианты продажи или новой аренды игрока.

"Лидс" рассматривает вариант аренды с обязательным выкупом. Для английского клуба этот трансфер может стать одним из ключевых ходов летнего окна, поскольку команда хочет усилить линию атаки перед новым сезоном.

Отметим, что до перехода в Италию Опенда ярко проявил себя в Бундеслиге. В составе "РБ Лейпциг" он забил 33 гола и сделал 12 результативных передач в 69 матчах чемпионата Германии. Именно этот период сделал бельгийца одним из самых заметных форвардов немецкого футбола.