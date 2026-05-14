Флорентино Перес признал симпатию к Ямалю

Президент "Реала" Флорентино Перес, отвечая на вопрос о вингере "Барселоны" Ламине Ямале, признался, что ему нравится молодой футболист, однако подчеркнул, что отношения между двумя клубами полностью разрушены.

"Ламин Ямаль мне нравится? Да, конечно, нравится... Подписать его? - засмеялся Перес. - Наши отношения с "Барселоной" полностью разрушены", - заявил глава мадридского клуба в интервью El Chiringuito.

Перес также напомнил о напряженности между двумя испанскими грандами на фоне "дела Негрейры". По словам президента "Реала", он не хочет, чтобы у мадридского клуба оставались какие-либо связи с каталонской стороной.

Кроме того, Перес прокомментировал неудачный сезон "Реала". Мадридский клуб завершил кампанию-2025/26 без единого трофея, а президент связал проблемы команды с перегруженным календарем после клубного чемпионата мира ФИФА.

"Мы плохо подготовились к сезону. Играли каждые три дня. У нас было очень много травм", - отметил Перес.

Отметим, что Ламин Ямаль в нынешнем сезоне остается одним из ключевых игроков "Барселоны" и считается главным молодым талантом испанского футбола.