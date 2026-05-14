14 Мая 2026 11:16
Аль-Хелайфи: "Настоящая звезда "ПСЖ" - это команда"

"ПСЖ" оформил чемпионство после победы над "Лансом" (2:0) в перенесенном матче 29-го тура Лиги 1. Одним из героев матча с "Лансом" стал российский голкипер Матвей Сафонов. Вратарь совершил восемь сейвов, был признан лучшим игроком встречи и оформил 12-й сухой матч за "ПСЖ" в нынешнем сезоне.

Как сообщает İdman.Biz, президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи после досрочной победы в чемпионате Франции заявил, что главным фактором успеха команды остается коллектив, а не отдельные футболисты. Он отдельно поздравил Луиса Энрике, Луиша Кампуша, игроков и персонал команды, а также отметил вклад академии, благодаря которой в этом сезоне за основную команду дебютировали шесть молодых футболистов.

"Мы очень гордимся этим 14-м титулом чемпионов Франции и пятым подряд - такого в истории клуба еще не было. В "ПСЖ" настоящая звезда - это наша команда. Этот успех стал результатом первоклассных коллективных усилий со стороны всего клуба. Теперь все наше внимание переключается на следующий вызов - в Будапеште. Нам еще многое предстоит сделать, пока мы продолжаем вместе писать историю клуба", - заявил президент "ПСЖ".

Отметим, что после прихода катарских владельцев в сезоне-2011/12 "ПСЖ" выиграл уже 41 трофей, 38 из которых были завоеваны во Франции. За этот же период все остальные французские клубы суммарно выиграли 14 титулов. Более одного трофея за этот период смогли взять только "Лилль" и "Лион".

İdman.Biz
