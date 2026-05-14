Кандидат в президенты "Реала": "Время поговорить о том, как сохранить ценности"

Кандидат в президенты "Реала" Энрике Рикельме обратился к Флорентино Пересу после объявления досрочных выборов и призвал провести процесс спокойно, прозрачно и без внутреннего напряжения.

Как сообщает İdman.Biz, Рикельме направил действующему президенту клуба письмо, в котором выразил уважение к его работе и отметил, что при Пересе "Реал" укрепил статус одного из главных спортивных институтов мира.

"Под вашим руководством "Реал" не только завоевал незабываемые титулы и доминировал в мировом футболе, но и укрепил свою независимость, институциональный престиж и позицию самого уважаемого спортивного клуба в мире. Учитывая историческую значимость момента, который переживает наш клуб, считаю, что члены клуба, разбросанные по всей Испании и за рубежом, заслуживают времени и спокойствия, чтобы спокойно обсудить будущее "Реала". Время поговорить о том, как сохранить ценности, которые сделали этот клуб вечным: образцовое поведение, институциональная элегантность, уважение к сопернику, стремление к совершенству, единство и амбиции оставаться ведущим спортивным институтом мира", - говорится в письме.

Рикельме также призвал к более прозрачному избирательному процессу.

"Как вы упомянули на пресс-конференции, необходим более прозрачный и инновационный процесс для решения сохраняющихся проблем, связанных, например, с голосованием по почте или доступностью информации и контактов для членов, имеющих право голоса. Согласованный процесс этих выборов должен обеспечить еще двадцать лет стабильности, лидерства и величия для "Реала" и предотвратить период раскола, поляризации и внутренней напряженности в клубе", - написал Рикельме.

В завершение кандидат подчеркнул, что соответствует всем финансовым требованиям для участия в выборах.

"Я обладаю экономическими возможностями и финансовым опытом, необходимыми "Реалу", - заявил он.

Напомним, что ранее Флорентино Перес объявил о проведении досрочных выборов президента "Реала" и намекнул на Рикельме, который, по его мнению, ведет против него кампанию в прессе.

"Есть еще вот этот парень с южноамериканским, а точнее с мексиканским акцентом. Если он хочет, пусть баллотируется и конкурирует на этом поле. Раз он считает, что у нас здесь диктатура и он может сделать лучше - вот его шанс", - заявил президент "Реала".