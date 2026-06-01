Капитан сборной Азербайджана: "Верим, что преодолеем и барьер Казахстана"

1 Июня 2026 15:37
Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу Эльвин Ализаде поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы против Казахстана и оценил перспективы команды на турнире.

По его словам, сборная успешно справилась с задачей на групповом этапе турнира, который проходит в столице Словакии Братиславе.

"Франция и Италия были для нас хорошо знакомыми соперниками по группе. Австрия же была другой командой, мы раньше с ней не встречались. То, что мы завершили групповой этап на первом месте, не случайность. Мы хорошо знали сильные и слабые стороны соперников и максимально этим воспользовались. К счастью, серьезных трудностей на групповом этапе у нас не возникло", - цитирует Ализаде АЗЕРТАДЖ.

Капитан отметил, что нынешняя сборная Казахстана заметно отличается от команды прошлых лет.

"В составе Казахстана много новых игроков. Честно говоря, команда существенно изменилась по сравнению с предыдущими годами. Это хорошая сборная, но, на мой взгляд, уже не такая сильная, как раньше. При этом казахстанцы всегда отличаются бойцовским характером и способны создать проблемы любому сопернику. Поэтому легкой игры нас не ждет. Но мы считаем, что в этом году наша команда сильнее. Наши футболисты находятся в хорошей физической форме и обладают высокой скоростью. Матч будет непростым, однако мы верим, что выйдем в следующий раунд", - подчеркнул он.

Говоря о возможных соперниках по четвертьфиналу - сборных Чехии и Черногории, Ализаде отметил, что на этой стадии слабых команд уже не осталось.

"Чехия является одной из ведущих стран в мини-футболе, обладает большим опытом и всегда входит в число фаворитов. Черногория же отличается бойцовским характером и умеет преподносить сюрпризы. Мы много раз играли против них и хорошо знаем их стиль. Если бы был выбор, вероятно, предпочли бы встретиться с Черногорией. Думаю, у нас есть определенное преимущество в скорости и мобильности", - заявил капитан.

Оценивая шансы сборной Азербайджана на турнире, опытный футболист подчеркнул, что команда способна бороться за чемпионский титул.

"То, что мы являемся одними из фаворитов турнира, не вызывает сомнений. Все соперники относятся к нам с особым вниманием как к действующим чемпионам мира. Мы чувствуем это и на поле, и за его пределами. Подготовка последних месяцев и выступления на турнирах показали силу нашей команды. Конечно, дальше каждый матч будет сложным. Есть очень сильные сборные Румынии и Сербии. Но я верю в нашу команду, футболистов и тренерский штаб. Если не возникнет непредвиденных проблем, у нас очень хорошие шансы стать чемпионами", - сказал Ализаде.

Напомним, что матч Азербайджан - Казахстан пройдет сегодня на арене "Типос Арена" и начнется в 23:59 по бакинскому времени.

