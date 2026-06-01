Тренер молодежной сборной Азербайджана: В Европе есть и другие футболисты, за которыми мы следим

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана (U21) Рашад Эйюбов заявил, что тренерский штаб продолжает следить за футболистами, выступающими за рубежом и имеющими право играть за национальную команду.

Специалист рассказал об этом в интервью после завершения учебно-тренировочного сбора команды в Баку.

По словам Эйюбова, первый этап подготовки прошел успешно.

"Первый, адаптационный этап сбора прошел хорошо. После небольшой паузы нам было важно вновь привести физическое состояние футболистов к оптимальному уровню. Думаю, мы справились с этой задачей. Сейчас мы уже находимся в Турции и полностью сосредоточены на предстоящих матчах", - заявил главный тренер.

В рамках турецкого сбора сборная Азербайджана U21 проведет товарищеские матчи против команды Бахрейна U23 и сборной Кыргызстана U21.

Говоря о новичках, Эйюбов положительно оценил Лоренцо Меццотеро, Мустафу Камару, Юсифа Мехтиева, Рауля Сулейманова и Эльяса Багджы.

"Я доволен Лоренцо, Мустафой, Юсифом Мехтиевым, Раулем Сулеймановым и Эльясом Багджы. Они могут привнести в нашу команду новую энергию, новые качества и иной стиль игры. Наша задача - правильно использовать их сильные стороны на благо команды", - отметил он.

Тренер также прокомментировал отсутствие в составе вратаря "Сумгайыта" Хаяла Фарзуллаева.

"Хаял - хороший вратарь. Я рад, что он регулярно получает игровую практику. Его отсутствие на этом сборе не означает, что мы не рассчитываем на него в будущем. Кроме того, с нами сейчас нет Фахри, Санана и Агададаша. Мы следим за всеми футболистами и держим каждого в поле зрения", - подчеркнул Эйюбов.

Отвечая на вопрос о возможном приглашении новых игроков из зарубежных чемпионатов, наставник сообщил, что работа в этом направлении продолжается.

"Да, есть и другие футболисты, за которыми мы следим и с которыми поддерживаем связь. Однако мы решили, что для летнего сбора этого количества новых имен достаточно. Сейчас наша главная задача - лучше узнать приглашенных игроков, оценить их внутри коллектива и помочь им пройти процесс адаптации", - сказал Эйюбов.