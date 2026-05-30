30 Мая 2026
RU

"Мерседес" отказался покупать акции "Альпин" из-за слишком высокой цены

Формула 1
Новости
30 Мая 2026 06:09
11
"Мерседес" отказался покупать акции "Альпин" из-за слишком высокой цены

"Мерседес" прекратил переговоры о покупке части акций команды Формулы-1 "Альпин".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, немецкая команда отказалась от сделки из-за завышенной стоимости акций, принадлежащих инвестиционной группе Otro Capital.

Речь шла о приобретении 24% акций "Альпин". По информации источника, Otro Capital запросил за этот пакет 720 миллионов долларов, что подразумевало общую оценку команды в 3 миллиарда долларов.

В "Мерседесе" посчитали такую сумму слишком высокой. По данным BBC, немецкая команда оценивала стоимость "Альпин" примерно в 2,2-2,4 миллиарда долларов.

В "Рено", владеющей контрольным пакетом акций "Альпин", подтвердили, что переговоры были приостановлены. Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отказался от комментариев.

Также сообщается, что "Рено" прекратила переговоры и с другими потенциальными инвесторами, среди которых назывался бывший руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хэмилтон объяснил, почему "Феррари" уступает "Мерседесу"
28 Мая 22:30
Формула 1

Хэмилтон объяснил, почему "Феррари" уступает "Мерседесу"

По словам семикратного чемпиона, болиду не хватает мощности

Шлем легенды Формулы-1 ушел с молотка за рекордную сумму
28 Мая 09:13
Формула 1

Шлем легенды Формулы-1 ушел с молотка за рекордную сумму

Этот шлем Вильнев носил в своей последней гонке

Модный дом Gucci станет титульным партнером команды Формулы-1
28 Мая 04:35
Формула 1

Модный дом Gucci станет титульным партнером команды Формулы-1

Gucci также сообщил о создании проекта Gucci Racing
Норрис поддержал "Макларен" после провальной тактики в Канаде
26 Мая 13:08
Формула 1

Норрис поддержал "Макларен" после провальной тактики в Канаде

Британец признал ошибку с дождевыми шинами, но защитил решение команды

Антонелли выиграл Гран-при Канады, Хэмилтон — второй
25 Мая 02:05
Формула 1

Антонелли выиграл Гран-при Канады, Хэмилтон — второй

В личном зачете чемпионата после пяти гонок лидирует 19-летний Антонелли
В "Мерседесе" признали, что сделали болид медленнее перед квалификацией
24 Мая 13:46
Формула 1

В "Мерседесе" признали, что сделали болид медленнее перед квалификацией

Команда изменила настройки W17 с расчетом на возможный дождь в гонке

Самое читаемое

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
27 Мая 11:24
Мировой футбол

Почему финал Лиги конференций проходит позже финала Лиги Европы? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Статус турнира не всегда определяет очередность решающих матчей в календаре УЕФА

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО
27 Мая 23:20
Мировой футбол

Романо: Энтони Гордон переходит в "Барселону" - ОБНОВЛЕНО

Фиксированная сумма трансфера составит € 70 млн
На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике
"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
28 Мая 00:59
Мировой футбол

"Кристал Пэлас" обыграл "Райо Вальекано" в финале Лиги конференций - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Автором единственного гола стал Жан-Филипп Матета