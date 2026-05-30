"Мерседес" отказался покупать акции "Альпин" из-за слишком высокой цены

"Мерседес" прекратил переговоры о покупке части акций команды Формулы-1 "Альпин".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, немецкая команда отказалась от сделки из-за завышенной стоимости акций, принадлежащих инвестиционной группе Otro Capital.

Речь шла о приобретении 24% акций "Альпин". По информации источника, Otro Capital запросил за этот пакет 720 миллионов долларов, что подразумевало общую оценку команды в 3 миллиарда долларов.

В "Мерседесе" посчитали такую сумму слишком высокой. По данным BBC, немецкая команда оценивала стоимость "Альпин" примерно в 2,2-2,4 миллиарда долларов.

В "Рено", владеющей контрольным пакетом акций "Альпин", подтвердили, что переговоры были приостановлены. Руководитель "Мерседеса" Тото Вольфф отказался от комментариев.

Также сообщается, что "Рено" прекратила переговоры и с другими потенциальными инвесторами, среди которых назывался бывший руководитель "Ред Булл" Кристиан Хорнер.