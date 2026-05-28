Хэмилтон объяснил, почему "Феррари" уступает "Мерседесу"

28 Мая 2026 22:30
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон после Гран-при Канады, где он финишировал вторым, заявил, что "Феррари" не хватает мощности, чтобы на равных бороться с "Мерседесом", сообщает İdman.Biz.

"Если бы не недостаток мощности, мы бы вполне могли бороться с этими ребятам ["Мерседесом"]. Но, к сожалению, сегодня ситуация обстоит иначе. В моменте я думаю: "Мне нужно больше мощности", потому что я могу держаться или даже догонять их в поворотах, но педаль уже некуда жать. Ты видишь, как они просто уезжают на прямой, догоняешь их на торможении, а они снова уезжают. Это очень тяжело. Даже когда включаешь режим обгона, подбираясь в пределы секунды, они все равно отрываются. Вот сколько у них мощи, а мы серьезно отстаем. Но я очень надеюсь, что новое правило [AUDO] позволит нам попытаться улучшить и найти скорость, чтобы вернуться в борьбу с ними", — приводит слова Хэмилтона издание RaceFans.

