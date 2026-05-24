В Швейцарии ограбили четырехкратного чемпиона Формулы-1

Четырехкратный чемпион Формулы-1 француз Ален Прост получил травму головы в результате нападения грабителей на его дом в Ньоне, Швейцария.

Как передает İdman.Biz, об этом сообщает издание Blick.

Согласно опубликованной информации, нападение произошло утром 19 мая. Неизвестные в масках проникли в дом автогонщика и в результате потасовки нанесли ему черепно-мозговую травму. Сын Проста под угрозой насилия был вынужден открыть семейный сейф. Не указано, что именно было похищено.

Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование, к делу привлечена и французская полиция, поскольку есть предположение, что преступники могли скрыться за границей.

Прост - участник 13 чемпионатов Формулы-1, четырехкратный чемпион мира (1985, 1986, 1989, 1993), и четырехкратный вице-чемпион турнира. По окончании карьеры автогонщика создал собственную команду Prost Grand Prix, которая просуществовала с 1997 по 2001 год, так и не добившись существенных результатов.

Прост считается одним из лучших пилотов Формулы-1 за всю ее историю. За свой аккуратный стиль пилотажа и расчетливую гоночную стратегию получил прозвище "Профессор".