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Оскар Пиастри: "В сложных условиях нам негде спрятаться"

Формула 1
Новости
14 Июля 2026 10:56
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Оскар Пиастри: "В сложных условиях нам негде спрятаться"

Австралийский пилот Формулы-1 Оскар Пиастри рассказал о проблемах болида "Макларена" MCL40 в сложных погодных условиях.

Как сообщает İdman.Biz, гонщик отметил, что сильный и переменчивый ветер на трассе Сильверстоун обнажил слабые стороны машины.

По скорости "Макларен" уступал "Мерседесу", "Феррари" и "Ред Буллу", выглядев лишь четвертой командой гоночного уик-энда. Пиастри завершил квалификацию на восьмом месте.

"Думаю, условия в Сильверстоуне выявили те области, в которых мы уступаем. Когда уровень сцепления высокий, а ситуация остается стабильной, мы можем бороться или находиться близко к соперникам. В таких условиях машина выглядит хорошо, и нам удается скрывать некоторые проблемы. Но в квалификации все было очень сложно, и нам негде было спрятаться. Поэтому возникшие трудности и большое отставание от конкурентов не стали серьезным сюрпризом", - сказал Пиастри.

Австралиец подчеркнул, что команда уже понимает, в каких направлениях необходимо улучшить болид.

"Нам известны области, над которыми нужно работать. Стоит условиям немного усложниться, как проблемы становятся очевидными. Мы видели это в Канаде и Монако, когда не могли вывести шины в нужный температурный диапазон. То же происходит при сильном ветре, когда ситуация выходит за пределы нашей зоны комфорта", - добавил он.

Другой пилот "Макларена" Ландо Норрис занял на Гран-при Великобритании четвертое место. По итогам уик-энда команда набрала 20 очков.

İdman.Biz
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